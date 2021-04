Milan, Pioli: "Non capisco perché ci sia questa differenza di rendimento tra casa e trasferta"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha commentato il successo contro il Parma. Sul rendimento differente fra partite in casa e in trasferta: "È strano, stiamo valutando. Non essendoci tifosi né in casa che fuori le partite sono molto simili. Quel che conta è la media punti perché dobbiamo tornare in Champions League. Quello è l'obiettivo e per quello la partita di oggi era importanti. Ora pensiamo al Genoa".