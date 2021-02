Milan, Pioli: "Oggi non siamo riusciti a pareggiare per sfortuna, non per demerito"

vedi letture

Stefano Pioli, tecnico del Milan, intervistato ai microfoni di Sky, commenta così il ko subito nel derby con l'Inter: "L'umore è quello che è chiaramente, questo match era importante e volevamo un risultato diverso. Dispiace, è stata una settimana sicuramente non positiva. Nei primi minuti non siamo stati attenti, prendere gol dopo 5 minuti ha permesso all'Inter di fare la sua partita con le sue armi migliori. Poi abbiamo fatto un gran secondo tempo, peccato non aver concretizzato le occasioni clamorose che abbiamo avuto".

Cosa ha detto alla squadra negli spogliatoi?

"Ho già parlato con la squadra, i ragazzi sono molto responsabili. Se ci avessero detto un anno fa che oggi saremmo stati secondi classifica avremmo fatto i salti di gioia, ma oggi non dobbiamo fare i salti di gioia. Quando perdi devi solo pensare a lavorare".

Il percorso del Milan?

Il percorso è lungo, soprattutto per una squadra che è fra le più giovani d'Europa. Oggi abbiamo giocato contro una squadra di alto livello, potevamo anche riprendere la partita. Dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima sfida di Europa League, che per noi è importante. La lotta per la Champions sarà molto dura, non dimentichiamo da dove siamo partita. Sarà dura, ma abbiamo le qualità per lottare fino alla fine".

Ridimensionati dopo questo ko?

"Dispiace molto, questa settimana non abbiamo alzato il nostro livello. Non siamo ridimensionati, abbiamo le nostre certezze ma dobbiamo alzare il livello perché nel girone di ritorno la competitività degli avversari aumenta. Oggi abbiamo provato qualcosa di diverso, con gli esterni meno alti per cercare più protezione. Queste prestazioni vanno valutate per capire cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato".

Ibra a Sanremo?

"È stata una settimana negativa, pensiamo solo ad allenarci ora"

La partita?

"È stato un peccato non pareggiare quando stavamo dominando la partita. Dobbiamo analizzare la situazione del secondo gol, poi ovviamente è chiaro che le qualità dell'Inter sono evidenti. Oggi non siamo riusciti a pareggiare per sfortuna, non per demerito".

".