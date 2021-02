Milan, Pioli: "Qualificazione meritata nel doppio confronto. Ma la responsabilità ci sta frenando"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky commenta la sofferta qualificazione agli ottavi di finale di Europa League dopo un doppio pareggio contro lo Stella Rossa. I serbi anche questa sera come nella partita d'andata si sono ritrovati a giocare in dieci: "La squadra è mentalmente matura, chiaro che non siamo nel nostro momento migliore e come le tante vittorie ci hanno dato tanto entusiasmo qualcosina adesso è venuta meno. Dispiace non aver gestito meglio il vantaggio ma era importante passare il turno. E tra andata e ritorno credo che il Milan abbia comunque meritato".

"Se pensiamo alla nostra stagione il bicchiere è ancora colmo di positività. La stagione non finisce stasera e l'Europa League ti dà la certezza di andare in Champions se vai in fondo. Ora bene con la qualificazione ritrovare un po' di fiducia".

Sofferenza in superiorità numerica

"Potevamo chiuderla a differenza dell'andata. Sia Rebic che Zlatan hanno avuto occasioni ma non ci siamo riusciti. Abbiamo spinto tanto dall'inizio, la preparazione è stata quella che è stata perché c'erano i preliminari. Ma credo sia più una questione mentale".

"Cerco di stare vicino ai miei giocatori, di spronarli e motivarli. Quando c'era bisogno in settimana di dire quello che andava detto l'ho fatto . Questa responsabilità forse ci sta mettendo il freno e non deve essere così perché stiamo facendo qualcosa di importante".

"Prima riuscivamo a comandare di più le partite, palleggiando dal basso. Ora questo fraseggio non riusciamo più a farlo perché le altre iniziano a conoscerci e anche per colpa noi. Dovremo lavorare molto su questo".