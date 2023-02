Milan, Pioli: "Sconfitta che fa male, ma dobbiamo ripartire dalla solidità di stasera"

Il mister del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby contro l’Inter perso per 1-0.

Si aspettava questa prova dalla sua squadra?

"Volevamo avere un atteggiamento difensivo un po' più compatto. Non abbiamo difeso male, ma con la palla dovevamo fare meglio. Ci siamo fatti trovare impreparati su una palla inattiva e, fino a quel momento, stavamo lavorando bene di squadra. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo".

Ha avuto difficoltà a cambiare modo di giocare?

"Non è stato complicato, in settimana i ragazzi hanno lavorato con la giusta convinzione. Ultimamente non siamo stati solidi e, per affrontare una squadra del genere, abbiamo pensato che queste fossero le posizioni giuste. Nel primo tempo abbiamo fatto troppa fase difensiva, mentre nella ripresa abbiamo dimostrato di poter giocare in modo più offensivo".

Era giusto rinunciare alle vostre idee?

"Da allenatore ho chiara la situazione. Se avessimo giocato il nostro calcio, saremmo andati ancora di più in difficoltà. Dobbiamo fare meglio tante cose, ma abbiamo trovato più solidità. lavoreremo per essere più spregiudicati, ma dobbiamo vivere i momenti e non buttare via tutto il lavoro".

Cosa deve fare Leao per tornare titolare?

"Leao ha un grandissimo potenziale. La scelta di oggi di giocare con due punte vicine era per mettere più in difficoltà l'Inter e purtroppo non ci è riuscito. Comunque è un giocatore importante in cui crediamo".

Col senno di poi lo farebbe giocare dall'inizio?

"No, le scelte che ho fatto sono le migliori per quello che ho visto durante la settimana e per le posizioni che volevamo prendere".

Cosa è successo dopo Salerno?

"Le partite negative ci hanno tolto fiducia e convinzione. Non siamo così maturi con qualche assente e con altri giocatori non al top. Dobbiamo ripartire da stasera: è una sconfitta che fa male, ma abbiamo ritrovato la solidità che ci può permettere di tornare ai nostri livelli".