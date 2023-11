Milan, Pioli: "Se mi sento in bilico? Io penso a lavorare. Del domani non c'è certezza"

vedi letture

In conferenza stampa, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato anche delle voci circolate negli ultimi giorni che mettevano in dubbio la sua posizione sulla panchina rossonera. Questo il suo pensiero:

Come ha vissuto questi 15 giorni?

"Io lavoro, devo restare concentrato su quello che stiamo facendo. Lavoriamo per crescere, non per cercare un colpevole, ma per migliorare. Da ieri abbiamo preparato la Fiorentina. So benissimo cosa rappresenta il mio ruolo: tanti onori e tante critiche. Vado avanti con le mie idee, il mio club e la mia squadra".

Si sente in bilico?

"Penso solo alla partita di domani, credimi. Il mio futuro è incerto, come quello di tutti gli altri, compreso il tuo. Del domani non c'è certezza".