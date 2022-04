Milan, Pioli: "Spero di avere Ibra per il finale. Bennacer e Rebic a disposizione per il Genoa"

vedi letture

Il Milan va avanti senza Zlatan Ibrahimovic. In conferenza stampa, Stefano Pioli fa il punto: "Situazione chiara, starà fuori 8-10 giorni, speriamo di averlo a disposizione per il finale di stagione. Recuperiamo Bennacer e Rebic, stanno bene e possono giocare dall'inizio come subentrare. Vedremo domani".

Tutte le parole di Pioli in conferenza