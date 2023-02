Milan, Pioli: "Stasera sono soddisfatto ma peccato per quelle due occasioni nel finale..."

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di 'Mediaset' la vittoria di misura contro il Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League: "E' stata una gara difficile, combattuta, contro una squadra tosta. Abbiamo disputato una buona gara ma sappiamo quanto sarà tosto questo passaggio del turno. Ma stasera sono soddisfatto".

Cosa le è piaciuto di più?

"L'allenatore è sempre contento quando rivede in campo il lavoro fatto in settimana. Ultimamente non ci riusciva tanto, ma stasera tante cose ci sono riuscite. Forse potevamo evitare qualche passaggio indietro di troppo".

Rimpianto per un vantaggio per poteva essere anche più ampio?

Sì, per quei due gol... Quello di De Ketelaere e quello di Thiaw. Ma la gara è stata combattuta, anche loro ci hanno messo in difficoltà e sono tanti gli aspetti positivi: è stata solo la prima tappa e la seconda sarà ancora più difficile".

Perché Tomori non c'era?

"Stamattina lamentava ancora un fastidio nella zona dell'infortunio precedente e non aveva senso rischiare".

Si può migliorare ancora?

"Questa prestazione ci darà morale, ma dobbiamo essere attenti, dinamici, pronti. Abbiamo trascorso un mese difficile, ma stiamo provando a superare tutte le difficoltà. Continuo a pensare e a credere di allenare un gruppo davvero speciale".