Milan, più Odriozola che Dalot: il Manchester United non libera il portoghese

vedi letture

Più Alvaro Odriozola che Diogo Dalot per la fascia destra del Milan. I rossoneri, come riporta Sky, si avvicinano al difensore spagnolo viste le difficoltà con il Manchester United per riportare a Milano il terzino portoghese, con gli inglesi che non aprono ad un nuovo prestito. Il Milan dunque si avvicina al difensore del Real Madrid, che prende sempre più quota.