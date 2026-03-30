Milan, preso Kostic dal Partizan: visite mediche fatte, affare da 3,5 mln. È il 9 del futuro

Il Milan ha il suo centravanti del futuro. Il club rossonero ha chiuso l'acquisto di Andrej Kostic, classe 2007, dal Partizan Belgrado: il giovane montenegrino ha sostenuto le visite mediche domenica mattina presso la clinica La Madonnina di Milano, con l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore tramite comunicato del club serbo.

Tre mesi di trattativa, prezzo dimezzato

L'operazione, scrive Tuttosport porta la firma del ds Igli Tare, che aveva messo nel mirino Kostic già a fine 2025. Il Partizan aveva sparato alto (10 milioni la richiesta iniziale) ma il Milan non ha mollato, ha rinunciato a chiudere a gennaio e ha continuato a lavorare ai fianchi del club serbo e dell'entourage del giocatore fino a trovare l'intesa la scorsa settimana: 3,5 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. A trattare anche l'agente Darko Ristic, lo stesso che cura gli interessi di Dusan Vlahovic.

Chi è Kostic

Prima punta di 188 cm, Kostic ha collezionato quest'anno 34 presenze e 11 gol in Super Liga, nonostante solo 11 gare da titolare. Nel suo curriculum spiccano una rete all'Italia Under 21 il 5 settembre scorso e l'esordio nella nazionale maggiore del Montenegro a ottobre 2025, a soli 18 anni, contro le Far Oer. Prima di raggiungere definitivamente Milano rientrerà a Belgrado per completare la regular season con il Partizan.

Il piano di sviluppo

Il tesseramento è fissato al 1° luglio. Il Milan prevede di aggregarlo al ritiro estivo della prima squadra prima di inserirlo nel Milan Futuro, che potrebbe essere ripescato in Serie C. Un percorso graduale che gli permetterà di ambientarsi, potendo contare anche sulla presenza di giocatori slavi in entrambe le squadre.