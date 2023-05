Milan, prima la Champions poi il riscatto di Brahim Diaz: Maldini e Massara preparano l'offerta

Prima la matematica conquista di un posto in Champions, poi i dirigenti del Milan potranno concentrarsi sul futuro di Brahim Diaz. L'ultima parola spetta al Real Madrid, club proprietario del cartellino che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione: dalla Spagna infatti emergono voci di una richiesta di 25-30 milioni di euro. Prima l’Arsenal, successivamente il Borussia Dortmund, hanno fatto più di un sondaggio con il Real per capire la disponibilità a cederlo.

Il Milan prepara l'offerta

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il Milan ha in mente la possibile offerta al Real, che non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. Diaz è legato all'ambiente rossonero, Maldini e Massara per dare continuità al progetto vorrebbero confermarlo a titolo definitivo. Dunque ci sarà ancora da trattare col Real Madrid, ma il rapporto tra le due squadre è ottimo.