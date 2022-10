Milan, rabbia e riflessioni dopo i torti di Champions: ecco l'energia per resettare e ripartire

vedi letture

A due giorni dalla sconfitta di Champions League contro il Chelsea, il Milan riprenderà fiato: oggi, infatti, non è previsto alcun allenamento a Milanello dopo la seduta di scarico svolta ieri, la quale non ha coinvolto alcuno dei noti indisponibili; è giustissimo, d'altronde, fermare la squadra dopo le tantissime fatiche delle ultime settimane, riposando il corpo e resettando la mente.

Torti da digerire

La rabbia post Chelsea, dovuta alle assurde decisioni (rigore su Mount e susseguente espulsione di Tomori in primis) dell'arbitro Siebert, devono essere riassorbite positivamente e trasformate in energia positiva; glà nel passato il Milan ne ha avuto occasione e dato testimonianza: si ricorda, per esempio, il 2-3 all'Atalanta dopo il pasticciaccio di Cakir contro l'Atletico Madrid o la recentissima prova di forza contro la Juve dopo la pessima performace di Londra. “Abbiamo visto - ha dichiarato Tonali nel post Chelsea - che abbiamo la forza di mettere un punto dopo le sconfitte. Dobbiamo avere la forza di farlo anche ora".

Riflessioni in corso

Per il Milan il destino Champions è tutto - arbitri a parte - nelle proprie mani: c'è, dunque, tempo e modo per rimettere tutto a posto. In Serie A, invece, bisogna continuare a macinare punti e, per farlo, Pioli inizia a meditare su qualche logico cambio per la trasferta di Verona: Giroud ha giocato tantissimo e meriterebbe un po' di riposo, anche perché Rebic e Origi scalpitano, con i nuovi acquisti (Vranckx su tutti) che si stanno meritando una chance a suon di buone indicazioni. Insomma, lasciarsi alle spalle i torti di Siebers e reagire subito con grandi prestazioni e risultati è roba da grande squadra. E il Milan ha tutta l'ambizione di confermare di esserlo.