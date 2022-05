Milan, RedBird vuole chiudere velocemente l'acquisto del club. Poi i rinnovi di Maldini e Massara

Il Milan deve chiudere in tempi brevi il passaggio di consegne tra Elliott e Redbird perché ci sono diverse situazioni in ballo che non possono essere rinviate a tempo indeterminato. Una volta che sarà ufficiale la cessione della società nelle mani del fondo di Cardinale, ecco che i nuovi proprietari dovranno subito mettersi a un tavolo con Paolo Maldini e Massara per rinnovare il loro contratto e dargli la possibilità di concentrarsi sul lavoro in vista della prossima stagione. A cominciare dal rinnovo di Rafael Leao, trattativa tutt'altro che banale. A riportarlo è Tuttosport.