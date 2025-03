Milan, Reijnders concentrato sul derby: "Recuperiamo bene e teniamo alta la testa"

Sconfitta pesante per il Milan. La formazione di Sergio Conceicao cade anche a Napoli sotto i colpi dei partenopei allenati da Antonio Conte. Un 2-1, quello contro gli azzurri, che allontana ulteriormente i rossoneri dalla zona che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Al termine del match del "Maradona", Tijjani Reijnders ha parlato ai microfoni di Milan TV:

"Per come abbiamo pressato il Napoli è stato facile per lo uscire e costruire occasioni come queste - ha esordito -. Nel secondo tempo abbiamo mostrato meno paura con la palla, eravamo più tranquilli quando eravamo in possesso, abbiamo creato delle occasioni ma sfortunatamente non siamo riusciti a segnare di più".

Il centrocampista olandese si è poi concentrato sul derby di mercoledì sera che vale l'andata delle semifinali di Coppa Italia: "È molto importante perché l'opportunità di vincere un altro trofeo questa stagione. Dobbiamo recuperare bene e tenere alta la testa, anche se è non facile nella situazione nella situazione in cui siamo. Ma dobbiamo riuscire a trovare fiducia - ha concluso - specialmente per questa sfida".

Di seguito il tabellino della gara:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Gilmour, Anguissa (20' st Billing), Lobotka (36' st Jesus); Neres (40' st Mazzocchi), Lukaku (40' st Simeone), Politano (40' st Ngonge). A disposizione: Scuffet, Turi, Esposito, Hasa, Marin, Okafor, Raspadori. Allenatore: Conte

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker (34' st Jimenez), Gabbia, Pavlovic, T. Hernandez; Fofana, Bondo (1'st Leao); Pulisic (34' st Jovic), Reijnders, Joao Felix (10' st Chukwueze); Abraham (10' st Gimenez). A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Sottil, Terracciano, Thiaw, Tomori. Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Sozza

Marcatori: 2' Politano (N), 19' Lukaku (N), 39' st Jovic (M)