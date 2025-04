Sergio Conceicao merita un altro anno? Potrebbe vincere due trofei in sei mesi

"Quanti meriti ha Conceiçao per la qualificazione alla finale? Molti". Le parole di Tijjani Reijnders, dopo la vittoria per tre a zero contro l'Inter, rendono omaggio a un tecnico che è stato decisamente criticato in questa stagione. "Abbiamo parlato della possibilità di vincere due trofei e siamo scesi in campo determinati a conquistare la finale. Il nuovo modulo si adatta bene alle caratteristiche della rosa. Si può sempre migliorare, ma siamo sulla buona strada".

A questo punto c'è un bivio. Perché se per la parte sportiva qualcosa sta cambiando - Ibra in disparte? - in panchina bisogna fare una scelta. E anche una domanda: Sergio Conceicao si è meritato o meno la permanenza in rossonero? In campionato non ha fatto benissimo, questo no. Però è stato ottimo in Supercoppa e in Coppa Italia, vincendo la prima e arrivando alla finale contro il Bologna, dove può addirittura alzare il secondo trofeo. Quanto vale, in sei mesi, potere vincere due coppe?

Sergio Conceicao è arrivato in una squadra senza una vera dirigenza. Riuscendo a vincere sin da subito, con una squadra che forse non era la sua. Però, come in qualsiasi cosa nel calcio, non c'è una riprova. Magari lo avrebbe fatto anche Fonseca, che ha battuto l'Inter quando serviva. O magari no, ed è giusto anche rendere giustizia a un tecnico che, con il Porto, ha fatto grandi cose.