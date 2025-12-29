Il PSG cerca un rinforzo in difesa. Via Beraldo, l'obiettivo numero uno è Diomande

Il Paris Saint-Germain potrebbe vivere un gennaio più movimentato del previsto. Dopo aver celebrato il titolo di miglior direttore sportivo ai Globe Soccer Awards, Luis Campos sa bene che il club deve monitorare con attenzione il mercato, senza però aspettarsi un acquisto oneroso come quello dell’inverno scorso con Kvaratskhelia. Le priorità sono chiare: la difesa e, in parte, il centrocampo. Lucas Beraldo potrebbe lasciare Parigi e i vari spostamenti di giocatori come Warren Zaïre-Emery e Sonny Mayulu hanno leggermente indebolito numericamente il reparto. La dirigenza resta quindi alla finestra, pronta a cogliere opportunità valide senza fretta.

Secondo la stampa portoghese, il PSG avrebbe individuato due obiettivi concreti: Ousmane Diomande, 22enne dello Sporting CP attualmente in Marocco con la Costa d’Avorio, e Tomas Araujo, 23 anni del Benfica, già accostato in passato ai parigini. Diomande sarebbe la priorità, con il club disposto a offrire circa 45 milioni di euro, mentre la clausola rescissoria fissata dallo Sporting è di 80 milioni. Le qualità del centrale sono particolarmente apprezzate da Luis Enrique, che lo vede come rinforzo ideale.

Araujo rappresenterebbe invece un’alternativa più che valida, soprattutto se Diomande non dovesse concretizzarsi. Il giovane portoghese è finito anche nel mirino del Barcellona, ma resta nei piani del PSG come opzione a breve termine.