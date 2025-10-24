Live TMW Milan, Ricci: "Il clima in spogliatoio non è dei migliori"

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Pisa.

Segui in diretta le sue dichiarazioni con il live testuale su TMW.

Cosa è successo all'intervallo?

"Non è successo niente. È un aspetto da migliorare, fa parte della mentalità. Nel primo tempo potevamo fare molto meglio, c'è mancata concretezza. C'è poco da dire, siamo dispiaciuti. Però non abbiamo tempo di pensarci, perché martedì già si gioca".

Devi avere più coraggio con la palla?

"Sì, è un aspetto che devo migliorare. Mi sto abituando a giocare un po' più avanzato. Cerco di fare del mio meglio. Devo migliorare sulla concretezza e devo trovare una condizione migliore adesso".

Come avete preparato la gara?

"Quando una squadra ti viene a prendere a uomo, non devi dare riferimenti. Luka viene marcato a uomo spesso, quindi preferisce spostarsi e io devo coprire la sua posizione. Sono aspetti su cui lavoriamo in allenamento. Poi oggi ci è mancato un po' di ordine nel secondo tempo, e questo ha portato al gol dello svantaggio".

Com'era il clima in spogliatoio?

"Il clima non è dei migliori, siamo dispiaciuti perché avevamo una grande occasione. È una partita che fa riflettere: non eravamo perfetti prima, quindi bisogna migliorare".