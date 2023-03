Milan-Salernitana, Saelemaekers: "Arriviamo con spirito positivo dopo la notte di Champions"

Alexis Saelemaekers è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti da Milan-Salernitana: "Torniamo con spirito positivo dopo la Champions League e spero ci aiuterà per stasera. Il cambio modulo? Non cambia, il mister ha aggiustato questa posizione in modo da giocare più alti rispetto a prima. Dobbiamo aiutare di più in difesa ma sia Junior come io siamo pronti a farlo".