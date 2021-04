Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: c'è Calhanoglu. Out Raspadori, Defrel dal 1'

Tante assenze in casa Milan per la sfida contro il Sassuolo, con Stefano Pioli che deve rinunciare a Theo Hernandez e Calhanoglu. Rientra Calabria dal 1', con Dalot a sinistra, mentre in attacco spazio a Leao nel ruolo di prima punta. Out Raspadori invece tra le fila dei neroverdi, con Defrel prima punta e il trio formato da Berardi, Djuricic e Boga alle sue spalle. Queste le formazioni ufficiali della sfida di San Siro, con il fischio d'inizio fissato per le 18.30.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meite, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore: Stefano Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. Allenatore: Roberto De Zerbi.