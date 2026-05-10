Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Tare: "Nessun segnale dalla società, le speculazioni fanno parte del mestiere"

Milan, Tare: "Nessun segnale dalla società, le speculazioni fanno parte del mestiere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:46Serie A
Marco Pieracci

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, analizza ai microfoni di DAZN la gara persa 3-2 in casa contro l'Atalanta: "Vedendo le ultime partite la tensione giusta è mancata, dobbiamo prenderci tutti quanti le nostre responsabilità. I tifosi meritano un'altra squadra, ma abbiamo ancora il destino nelle nostre mani. Prendiamo quello che di buono è successo nell'ultima mezz'ora, analizzando anche quello che è successo nelle ultime settimane. Bisogna concentrarci per raggiungere questo traguardo continuando a fare quello che di buono stavamo facendo, dopo questo mese e mezzo nel quale abbiamo stonato".

Le voci sul futuro stanno incidendo?
"Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società, mi concentro totalmente sul lavoro perché se raggiungiamo l'obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Il resto fa parte del nostro mestiere, le speculazioni. Se fai questo mestiere devi sopportare anche questo, bisogna avere la testa giusta per affrontare queste ultime partite".

Quanto ha pesato la contestazione?
"I tifosi hanno il diritto di contestare, il loro pensiero è fondamentale. Io vedo più un problema mentale, la squadra non è serena, ha perso tranquillità. Da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco dalle altre è aumentato, bisogna accettare le critiche però nello stesso tempo saper reagire per raggiungere il nostro obiettivo".

Vi siete confrontati con la squadra?
"Abbiamo analizzato col mister l'andamento, dicendo alla squadra che dobbiamo essere concentrati su queste due partite. La reazione è stata quella giusta, anche da parte dei leader. Adesso dalle parole dobbiamo passare ai fatti, domenica abbiamo un match point. Forse servirà anche andare qualche giorno in ritiro per portare a casa quello che vogliamo".

Articoli correlati
Milan in caduta libera, Tare: "Forse servirà andare qualche giorno in ritiro" Milan in caduta libera, Tare: "Forse servirà andare qualche giorno in ritiro"
Milan, Tare e il futuro di Modric: "Sono fiducioso che resterà anche l'anno prossimo"... Milan, Tare e il futuro di Modric: "Sono fiducioso che resterà anche l'anno prossimo"
Milan, Tare: "Champions fondamentale per il club, mi aspetto una grande risposta"... Milan, Tare: "Champions fondamentale per il club, mi aspetto una grande risposta"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 maggio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 maggio
Vardy torna al gol e la Cremonese batte 3-0 il Pisa. Giampaolo: "Fa qualcosa di diverso"... Vardy torna al gol e la Cremonese batte 3-0 il Pisa. Giampaolo: "Fa qualcosa di diverso"
Genoa, Frendrup: "Siamo ambiziosi, volevamo vincere ma è arrivato un solo punto" Genoa, Frendrup: "Siamo ambiziosi, volevamo vincere ma è arrivato un solo punto"
Fiorentina salva ma fischiata, Pongracic: "Fischi e insulti quest'anno, non è la... Fiorentina salva ma fischiata, Pongracic: "Fischi e insulti quest'anno, non è la prima volta"
Vardy: "Cremona è una working class city, assicuriamoci che giochi ancora in Serie... Vardy: "Cremona è una working class city, assicuriamoci che giochi ancora in Serie A"
Di Canio incredulo sul rigore di Parma-Roma: "Non so se non ci sia o non ci sia per... Di Canio incredulo sul rigore di Parma-Roma: "Non so se non ci sia o non ci sia per niente"
Allegri sul possibile ritiro: "Prima fatemi capire quando giochiamo. Furlani? È venuto... Allegri sul possibile ritiro: "Prima fatemi capire quando giochiamo. Furlani? È venuto in spogliatoio"
Allegri via dal Milan? Marchetti: "Al massimo è lui che oggi decide di andarsene"... Allegri via dal Milan? Marchetti: "Al massimo è lui che oggi decide di andarsene"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri verso l’esonero, il Milan non c’è più. La Champions a rischio, tutti contro Furlani. Si ripensa a Italiano. Sarri, è sempre più Napoli. Thiago Motta piace all’Atalanta. Fiorentina, addio Vanoli per Grosso.
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di Napoli-Bologna
Immagine top news n.1 Palladino non ha dubbi: "Penso di meritarmi la conferma, l'Atalanta mi aveva chiesto di salvarci"
Immagine top news n.2 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 36ª giornata di campionato
Immagine top news n.3 Allegri ha perso la bussola. E il suo Milan rischia il vero fallimento di fine stagione
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Milan agganciato dalla Roma, è psicodramma Champions
Immagine top news n.5 Il Milan si sveglia troppo tardi, l'Atalanta torna a vincere e lo fa con merito: 2-3
Immagine top news n.6 Milan, Tare e il futuro di Modric: "Sono fiducioso che resterà anche l'anno prossimo"
Immagine top news n.7 Pazza Roma: da 2-1 a 2-3 contro il Parma nel recupero, decide sempre Malen
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il valzer del futuro di Italiano tra Bologna e le sirene delle big Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La restaurazione a sorpresa di Gasp: il mercato non parte (solo) dai rinforzi
Immagine news podcast n.2 Luis Enrique e la Roma: scelto da Baldini, Sabatini e Massara. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'ennesimo gioiello scovato dall'Udinese: Davis farà il grande salto?
Immagine news podcast n.4 Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Inchiesta arbitri, indagini si concluderanno solo in autunno"
Immagine news Serie A n.2 Van Basten critica le proprietà straniere, il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Se il Milan è involuto la colpa è anche di Allegri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 maggio
Immagine news Serie A n.2 Vardy torna al gol e la Cremonese batte 3-0 il Pisa. Giampaolo: "Fa qualcosa di diverso"
Immagine news Serie A n.3 Genoa, Frendrup: "Siamo ambiziosi, volevamo vincere ma è arrivato un solo punto"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina salva ma fischiata, Pongracic: "Fischi e insulti quest'anno, non è la prima volta"
Immagine news Serie A n.5 Vardy: "Cremona è una working class city, assicuriamoci che giochi ancora in Serie A"
Immagine news Serie A n.6 Di Canio incredulo sul rigore di Parma-Roma: "Non so se non ci sia o non ci sia per niente"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B 2026/2027, sono già 12 le società ai nastri di partenza. Eccole
Immagine news Serie B n.2 Giannitti: "Felice per il Frosinone. Playoff? Monza col 5% in più di chance"
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Corsi: "Chiesto scusa a tutti per la stagione. Soci? Avviati tre discorsi"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, D'Agostino: "Sempre creduto nei playoff. A Catanzaro per vincere"
Immagine news Serie B n.5 Reggiana, Salerno: "Mi assumo tutte le responsabilità della retrocessione in Serie C"
Immagine news Serie B n.6 Sudtirol, ai playout con un altro allenatore? La società riflette su Castori
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Coppitelli: "Andremo a Salerno per vincere e per giocare come negli ultimi 20 minuti"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Cosmi: "Chi è dispiaciuto dopo una vittoria è sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2026/2027, sono già 46 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Primo Turno Nazionale Playoff: Casertana-Salernitana 2-3. Falchetti vicini alla rimonta
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Primo Turno Nazionale Playoff: Cittadella-Ravenna 2-2. I veneti buttano via la vittoria
Immagine news Serie C n.6 Serie C, Primo Turno Nazionale Playoff: Pianese-Lecco finisce 1-1. Tirelli risponde a Kritta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, Conte vuole chiudere il discorso Champions
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma-Roma
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lecce-Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, Lazio-Ternana Women 2-0. Si chiude così la 21ª giornata
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la Juve pareggia con l'Inter e va in Champions. La Roma travolge il Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, Grimshaw trascina il Milan: Parma battuto 3-1
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women-Inter Women, le formazioni ufficiali: le scelte di Canzi e Piovani
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Inter di altissimo livello, non sarà una sfida semplice"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Emozionante entrare all'Olimpico con un trofeo. Era quello che speravo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Brescia ma col cuore nerazzurro: la storia di Evaristo Beccalossi Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…