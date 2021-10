Milan, Tatarusanu: "Faccio parte della squadra più importante al mondo"

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara contro il Bologna: "La responsabilità di giocare al Milan pesa su ogni calciatore, ma faccio parte della squadra più importante al mondo e questo mi carica un po' di più. Non ho mai avuto paura, non si può parlare di timore nel calcio: stare fermo un anno mi ha portato a farmi un po' di domande, ma mi sono sentito bene fin dall'inizio e giocando varie partite la mia condizione migliorerà. Spero di far bene con questa maglia"-