© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua l'attesa del Milan del sì di Jean-Clair Todibo, difensore francese in arrivo dal Barcellona in prestito. Stando a quanto riportato da SportMediaset la risposta dell'ex Tolosa dovrebbe arrivare entro una settimana, il tempo necessario per valutare attentamente anche le altre proposte pervenute per lui al club catalano.