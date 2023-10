Milan, Tomori: "Contenti per il punto preso. Ma c'è delusione per non aver vinto"

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League, con i rossoneri che hanno ottenuto un altro 0-0 dopo quello all'esordio contro il Newcastle: "Il primo tempo abbiamo sbagliato tanti passaggi, non potevamo andare in profondità. Nel secondo abbiamo fatto meglio, avendo più opportunità per segnare ma non ci siamo riusciti. Penso che possiamo essere contenti di aver preso un punto ma anche delusi per non aver vinto".