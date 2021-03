Milan, Tonali è già tornato a Milanello. Domani la ripresa, sette calciatori a disposizione

vedi letture

È fissata per domani la ripresa degli allenamenti per il Milan. Saranno 7 i giocatori presenti al centro sportivo di Milanello: Tomori, Hernandez, Antonio Donnarumma, Meité, Castillejo, Tatarusanu e Tonali, quest'ultimo tornato in anticipo per la squalifica rimediata con l'Under21. Tra gli infortunati, Rebic e Leao sono i giocatori che potrebbero rientrare con la Samp (Rebic è però squalificato e si aspetta l'esito del ricorso, ndr). Serve più tempo per riavere in campo Maldini, Mandzukic, Romagnoli e Calabria.