Milan-Torino 0-0 al 45'. Poche occasioni a San Siro, i granata tengono testa ai rossoneri

Un primo tempo senza troppe emozioni a San Siro, tra Milan e Torino. Ma sono i granata fin qui più convincenti e capaci di creare delle occasioni ben più pericolose. Tatarusanu dice di no a una conclusione di Gojak e poco altro, per la verità. Rossoneri che riabbracciano Ibrahimovic dal primo minuto ma i 51 giorni d'assenza si fanno sentire, con lo svedese ancora arrugginito sebbene riesca in un paio di circostanze a regalare alcuni interessanti suggerimenti. Leao, a differenza della partita di sabato, schierato largo a sinistra per lasciare spazio in mezzo allo svedese, ha qualche spunto ma è arginato dai difensori del Torino ben disposti in campo. Nota di merito per Pierre Kalulu, impiegato finalmente nel suo reale ruolo, quello di terzino destro . Il francese si mette in mostra per facilità nella corsa e prestanza atletica. Gli uomini di Giampaolo sono privi del punto di riferimento Belotti e si affidano a uno Zaza forse troppo isolato davanti.