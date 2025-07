Milan, tormentone Jashari: i rossoneri ci credono ancora ma danno un ultimatum al Brugge

Il Milan non molla la presa per Ardon Jashari. Il centrocampista del Brugge resta un obiettivo di mercato della formazione rossonera che vuole rinforzare l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri nel corso di questa sessione di calciomercato. L’obiettivo della società è ben chiaro: dimenticare la passata stagione terminata senza la qualificazione alle prossime coppe europee e con una sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Cambiare rotta, tornare vincenti. Questa è la rotta stabilita da Igli Tare, nuovo direttore sportivo, che ha già operato diversi innesti nella squadra di valore, di esperienza e di personalità.

Per completare il quadro in mezzo al campo si pensa al giocatore della formazione nerazzurra belga per cui il club sta facendo muro. Il giocatore però gradirebbe la destinazione italiana e la voglia di giocare nella nostra Serie A lo stuzzica non poco. Resta quindi in piedi la pista in questione anche se per il momento non è per niente facile convincere la società di appartenenza che, come detto, non è intenzionata a far partire a cuor leggero il giocatore.

In via Aldo Rossi però non sono disposti ad aspettare ad oltranza. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan ci crede ancora per il centrocampista ma non è disposto ad aspettare molto. La questione sembra molto un ultimatum al Brugge: o tutto si chiude entro breve oppure dovrà cercare altri obiettivi di mercato.