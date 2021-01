Milan, tra le uscite e le piste a sinistra

Nonostante il mercato per il Milan abbia riservato già importanti aggiornamenti e soddisfazioni, qualche novità potrebbe arrivare dalle operazioni in uscita. In particolare dal profilo di Mateo Musacchio, il quale è seguito con grande attenzione dal Parma ma anche dalla Lazio che potrebbe pensare a lui per rafforzare la retroguardia. In entrata l’unico obiettivo che il Milan potrebbe perseguire è invece legato alla corsia mancina di difesa per un vice Theo Hernandez. Sgonfiatosi il nome di Junior Firpo che non è mai stato particolarmente caldo, le valutazioni sono ancora più che aperte. Dopo il derby di Coppa si deciderà se varrà la pena spingere sull’acceleratore.