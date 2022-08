Milan, un altro nome per il centrocampo: nel mirino anche Santamaria del Rennes

C'è un nome nuovo che arriva dalla Francia tra gli obiettivi di mercato del Milan per andare a rinforzare il centrocampo. Secondo Gazzetta.it, infatti, i rossoneri sono su Baptiste Santamaria, classe '95 di proprietà del Rennes con cui si è ben distinto nella scorsa Ligue 1, segnalandosi come il miglior corridore del torneo a livello quantitativo. Sarebbe l'opzione più esperta in mezzo a tanti profili giovani.