Milik al Marsiglia visto dalla stampa francese: "Grantakan stagione numero 3"

"Milik in soccorso dell'OM" titola La Provence oggi in edicola. L'attaccante polacco è arrivato ieri a Marsiglia, firmando col suo nuovo club e iniziando una nuova avventura. Trasferimento in prestito dal Napoli con obbligo di riscatto. "'Grantatakan' stagione numero 3" scrive "La Marsillaise in riferimento alla ricerca da anni di un centravanti di livello: Milik succede così a Dario Benedetto, ancora in rosa e prima ancora a Kostas Mitroglou. In mezzo la parentesi di Mario Balotelli. Sempre il quotidiano nel richiamo in prima pagina scrive: "Arkadiusz Milik, un attaccante pronto a spaccare tutto?".