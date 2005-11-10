Milik piace negli Emirati, possibile separazione anticipata dalla Juventus: la situazione

Potrebbe essere arrivato il momento dell'addio di Milik dalla Juventus: due club emiratini sono interessati all'ingaggio, le condizioni dei bianconeri

Si possono percepire richiami d'Oriente per Arek Milik. L'attaccante polacco della Juventus, alle prese da anni con acciacchi fisici deleteri in termini di continuità, sarebbe finito nel taccuino di un paio di club della UAE Pro League (campionato degli Emirati Arabi Uniti) alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. Lo riferisce TuttoSport: il prossimo 28 settembre chiuderà il mercato trasferimenti là e sarebbe dunque l'ultima chance per l'ex Napoli di cambiare aria.

L'indiscrezione

In settimana un intermediario ha preso contatti sia con la dirigenza bianconera sia con gli agenti del centravanti classe 1994, per valutare i margini di un'operazione lampo. La posizione della Juventus sull'ex Napoli è chiara: Milik è ormai un separato in casa e il club sarebbe disposto a concedere il via libera anche a titolo gratuito o a fronte di un indennizzo minimo, non superiore al milione di euro. Nonostante un buon pre-campionato, il polacco di 32 anni è stato infatti escluso dalla lista per la Serie A e a bilancio pesa 1,8 milioni di euro netti all'anno. Mentre il termine ultimo del contratto (30 giugno) è ormai imminente e i dialoghi per una risoluzione anticipata non avrebbero portato finora a svolte concrete.

Il piano

La dirigenza di Torino spera in una separazione anticipata già in questa finestra, anche se l'ipotesi resta complessa. Ad oggi, il campionato degli Emirati rappresenta l'unico mercato ancora aperto in grado di soddisfare le pretese economiche del giocatore e del suo entourage, dove la punta potrebbe spuntare un contratto biennale garantendosi il medesimo ingaggio attuale. Nei prossimi giorni si capirà di più.