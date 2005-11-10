Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan, Moreira: "Amorim ci ha solo detto di svegliarci. Conosce le nostre qualità"

Milan, Moreira: "Amorim ci ha solo detto di svegliarci. Conosce le nostre qualità" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
autore
Andrea Piras
Oggi alle 08:18Serie A

Pareggio esterno per il Milan. La squadra di Ruben Amorim ha rimontato due reti alla Lazio chiudendo il match sul 2-2. Al termine della sfida dell'Olimpico, l'esterno rossonero Diego Moreira ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Certo sono molto felice per i miei due gol ma sarei stato più felice con una vittoria. Abbiamo spinto, volevamo il terzo gol. Abbiamo combattuto fino alla fine per prenderci almeno un punto. Abbiamo lottato e alla fine siamo felici. Il calcio è un lavoro di squadra. A volte non siamo al meglio. A volte, come è successo nel primo tempo, non siamo stati noi stessi. All'intervallo l'allenatore ha trovato le parole giuste per stimolarci, ha fatto alcuni cambi, ha dato nuove energie alla squadra e con lo spirito giusto abbiamo reagito".

Cosa ha detto Amorim nell'intervallo?
"Amorim ci ha solo detto di svegliarci. Conosce le nostre qualità, sa cosa possiamo fare. Ci ha detto di credere in noi stessi, di essere aggressivi, di fare il nostro meglio ed è quello che abbiamo fatto. Siamo una famiglia. Ha parlato nello spogliatoio anche il capitano".

Dove preferisci giocare? A destra o sinistra?
"Dipende dalle partite. A volte giocherò da una parte, a volte dall'altra. Dove l'allenatore vorrà, io sarò pronto a giocare e a dare il massimo".

Articoli correlati

Immagine news 1
Baila Moreira! Il Milan ha trovato il suo esterno
Immagine news 2
Compagnoni: "Un gol come quello di Moreira l'ho visto fare solo a Dimarco ultimamente"
Immagine news 3
Milan, Diego Moreira: "Molto felice, ma avrei voluto vincere. Darò sempre il massimo"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
14:05 Serie A
Lecce-Monza, le formazioni ufficiali: Varela torna ed è subito titolare, fuori Cutrone
Immagine news 2
14:00 Serie A
Roma, Malen si sfrega le mani: in caso di gol contro il Torino può fare come Totti
Immagine news 3
13:55 Serie ALive TMW
Live TMWRoma, Gasperini: "Dybala se sta bene gioca. De Roon non è una bandierina"
Immagine news 4
13:52 Serie A
Gasperini risponde ai tifosi dell'Atalanta: "De Roon? Altro che bandierina: striscione a tutta curva"
Immagine news 5
13:45 Serie A
Ranocchia: "L'atleta non va lasciato solo, spesso portavo lo stress del campo a casa"
Immagine news 6
13:38 Serie A
Udinese, Runjaic apre al rientro anticipato di Zaniolo: "Spero ci sia con il Cagliari"
Immagine news 7
13:30 Serie A
Parma, Cuesta: "Il Como è molto forte ma tutte le squadre hanno punti deboli"
Immagine news 8
13:21 Serie A
Mauro sulla Juventus: "I danni fatti a livello societario sono stati enormi: serve tempo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Amorim, ancora una formazione iniziale sbagliata. I tifosi della Lazio aiutino Gattuso. Grazie Mou per averci “regalato” Paz e Mastantuono. La sfida scudetto tra Inter e Roma continua con due gare delicate
Primo piano
Immagine top news n.0 Incidente Maldini, il legale rassicura: "Sta bene, nessuna lesione ed è già stato dimesso"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato
Immagine top news n.2 Spavento Daniel Maldini: dall'incidente stradale all'ospedale, ma è stato dimesso
Immagine top news n.3 Roma, i Friedkin vogliono fare un regalo a Gasperini: contatti avviati per Endrick
Immagine top news n.4 Lazio, Noslin: "Con Sarri idea di gioco più complicata. Europa? Presto per parlarne"
Immagine top news n.5 Diao ora è straripante, il Como riflette: in cantiere il rinnovo di contratto?
Immagine top news n.6 Il "Faraone" è tornato a casa: Genoa, ecco la (nuova) prima volta di El Shaarawy
Immagine top news n.7 Serie A, com'è cambiata la classifica e le probabili formazioni delle altre gare del 4° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Issa Doumbia sarà uno dei volti nuovi dell'Italia pronta a ripartire con Mancini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rinascere nella Lazio di Gattuso: il mercato ha già regalato una nuova vita a due top
Immagine news podcast n.2 In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players
Immagine news podcast n.4 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Braglia: "Troppe lacune in questo inizio di campionato. E Allegri..."
Immagine news Serie A n.2 Cesc Fabregas sulle orme di Pep Guardiola? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Milan, manca ancora equilibrio tra difesa e centrocampo"
Serie A
Immagine box news Serie A Lecce-Monza, le formazioni ufficiali: Varela torna ed è subito titolare, fuori Cutrone
Immagine box news Serie A Roma, Malen si sfrega le mani: in caso di gol contro il Torino può fare come Totti
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Dybala se sta bene gioca. De Roon non è una bandierina"
Immagine box news Serie A Gasperini risponde ai tifosi dell'Atalanta: "De Roon? Altro che bandierina: striscione a tutta curva"
Immagine box news Serie A Ranocchia: "L'atleta non va lasciato solo, spesso portavo lo stress del campo a casa"
Immagine box news Serie A Udinese, Runjaic apre al rientro anticipato di Zaniolo: "Spero ci sia con il Cagliari"
Serie B
Immagine box news Serie B Palermo, la sfortuna colpisce ancora il reparto portieri: Perin out per sovraccarico muscolare
Immagine box news Serie B Ascoli, Damiani: "Il calcio non è sempre meritocratico. Orgoglioso della squadra"
Immagine box news Serie B Modena, Ambrosino: "Dopo una sconfitta non meritata e avevamo tanta voglia di rialzarci"
Immagine box news Serie B Catanzaro, Pafundi: "Spero di riuscire a dimostrare il mio valore e dare un contributo"
Immagine box news Serie B Vicenza, Corazza: "Un'emozione il primo gol con questa maglia. Hanno inciso gli episodi"
Immagine box news Serie B Serie B, 4ª giornata: si chiude con Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria
Serie C
Immagine box news Serie C Con la posizione di Longo che vacilla, per il Catania torna in auge il profilo di Caserta
Immagine box news Serie C Manconi, che inizio! Trascina la Casertana a suon di gol: più di uno a partita
Immagine box news Serie C La Serie C in chiaro su Rai 2: oggi Ravenna-Perugia. Alla 6ª giornata Inter U23-Foggia
Immagine box news Serie C Catania, contro il Picerno serve la svolta: inizia a vacillare la panchina di Longo
Immagine box news Serie C Serie C, 4ª giornata: si chiude la tornata di match. In campo tutto il Girone A
Immagine box news Serie C Catania, Longo: "C'è preoccupazione, ma oggi non meritavamo la sconfitta"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Bologna
Immagine box news Pronostici Pronostico Sassuolo-Juventus, bianconeri favoriti ma il Mapei porta male: due ko nelle ultime tre
Immagine box news Pronostici Pronostico Lazio-Milan, rossoneri favoriti ma Gattuso vuole continuare a volare
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile La Roma travolge il Sassuolo e vola in finale di Women's Cup: affronterà la Juventus
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta: la Nazionale U20 femminile arriva da imbattuta agli ottavi di finale
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women’s Cup, oggi Sassuolo-Roma. Chi raggiungerà la Juve in finale?
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women’s Cup, la Juventus è la prima finalista. Battuta l’Inter 1-0
Immagine box news Calcio femminile Sassuolo Femminile, Colantuono: "Roma forte, servirà anche spensieratezza per centrare la finale"
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, Piovani: "Arriviamo alla semifinale di Women's Cup con molta fiducia"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Lo scoop di El Grafico e quella maglia di troppo, così Caniggia perse la Juventus
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Diego Fuser: "Lazio, una Coppa Italia sollevata da capitano. Un sogno"
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 13 settembre 1989, la prima dell'Atalanta in Coppa UEFA. E sarà eliminazione
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 4ª giornata
Newsticker
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi