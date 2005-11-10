Milan, Moreira: "Amorim ci ha solo detto di svegliarci. Conosce le nostre qualità"

Pareggio esterno per il Milan. La squadra di Ruben Amorim ha rimontato due reti alla Lazio chiudendo il match sul 2-2. Al termine della sfida dell'Olimpico, l'esterno rossonero Diego Moreira ha parlato ai microfoni di SportMediaset: "Certo sono molto felice per i miei due gol ma sarei stato più felice con una vittoria. Abbiamo spinto, volevamo il terzo gol. Abbiamo combattuto fino alla fine per prenderci almeno un punto. Abbiamo lottato e alla fine siamo felici. Il calcio è un lavoro di squadra. A volte non siamo al meglio. A volte, come è successo nel primo tempo, non siamo stati noi stessi. All'intervallo l'allenatore ha trovato le parole giuste per stimolarci, ha fatto alcuni cambi, ha dato nuove energie alla squadra e con lo spirito giusto abbiamo reagito".

Cosa ha detto Amorim nell'intervallo?

"Amorim ci ha solo detto di svegliarci. Conosce le nostre qualità, sa cosa possiamo fare. Ci ha detto di credere in noi stessi, di essere aggressivi, di fare il nostro meglio ed è quello che abbiamo fatto. Siamo una famiglia. Ha parlato nello spogliatoio anche il capitano".

Dove preferisci giocare? A destra o sinistra?

"Dipende dalle partite. A volte giocherò da una parte, a volte dall'altra. Dove l'allenatore vorrà, io sarò pronto a giocare e a dare il massimo".