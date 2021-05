Milito: "Conosco Lautaro sin da giovane, ora è completo". Poi parla di Lukaku, Ibra e Palacio

"Lukaku ovviamente è stato importantissimo, ma dietro c'è sempre una squadra, come accadeva a me ai tempi del Triplete. E' sempre importante avere dei grandissimi compagni e penso che oggi sia il gruppo a sostenere Lukaku, così come Lautaro e Sanchez". Parla così il grande eroe del Triplete dell'Inter, Diego Milito, ai microfoni di Sky Sport: "Per quanto riguarda Lautaro sono felicissimo per lui. In questi due anni è cresciuto tantissimo, è un giocatore completo. Lo conosco sin da giovane, ha esordito al Racing Avellaneda entrando al mio posto e ho sempre creduto in lui. E' un bravissimo ragazzo oltre che un grande calciatore e il suo momento mi rende felice. E' giovane, ha ancora tanto da imparare, ma ha già dimostrato di essere cresciuto tanto".

Un attaccante di oggi che possa ricordare Milito? "Ci sono grandissimi attaccanti a livello mondiale in questo momento. Un giocatore come Lewandowski è straordinario, ma anche gli stessi Lukaku e Lautaro. Anche in Serie A c'è Ibrahimovic o un mio amico come Palacio, che è un calciatore fantastico che a 39 anni continua a dimostrare il suo valore".