Mistero a Cagliari, rinato a Crotone: le due facce di Ounas e il ritorno a Napoli. Per ripartire

Tra i pochissimi a salvarsi nel naufragio del Crotone, Adam Ounas ha detto addio al club pitagorico. Arrivato a gennaio, è stato certamente tra i migliori della formazione di Serse Cosmi, lui che con Junior Messias e Nwankwo Simy ha tolto quanto meno i calabresi dall'ultima piazza in classifica. 4 reti, 4 assist in tutta la stagione, ha iniziato il campionato a Cagliari dove però si è dimostrato una scommessa fallita da parte del club sardo. Ci ha creduto il ds Ursino ma il suo innesto è stato certamente tardivo e non sufficiente per il Crotone per salvarsi, considerata anche una stagione disastrosa dal punto di vista difensivo. Ora torna al Napoli ma la sensazione è che in azzurro sarà solo di passaggio: i campani proveranno o a inserirlo in qualche scambio o a cederlo. Ma Ounas ha dimostrato già di valere a pieno un ruolo da protagonista in A.