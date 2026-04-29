Modric si toglierà i punti la prossima settimana. Poi inizierà a lavorare a Milanello

Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il prossimo futuro di Luka Modric, centrocampista del Milan la cui stagione è terminata, almeno per quanto riguarda gli impegni con il suo club. L'operazione per la frattura complessa e pluriframmentata allo zigomo è perfettamente riuscita e il croato si toglierà i punti messi la prossima settimana per iniziare a lavorare e non perdere il tono muscolare.

Niente partitelle con i compagni o qualsiasi esercizio che preveda il contatto fisico. In sostanza farà solo corsa e palestra per le gambe. I carichi di lavoro aumenteranno progressivamente fino al 23-24 maggio, dopodiché non si sa ancora se andrà a Zara o se resterà ancora in città, sfruttando il centro sportivo per tenere alta la condizione in vista del Mondiale.