Moggi critica la Juve dopo il pari di Venezia: "Troppo poco per la rincorsa al quarto posto"

vedi letture

Luciano Moggi nel suo consueto appuntamento "Il pallone di Luciano" su Libero ha scritto qualche riga sulla Juventus e il suo rendimento: "Ha poco da sognare la Juve che va in vantaggio a Venezia, ma poi si abbassa per difendere il risultato, crea poco, tira poco in porta e infine viene raggiunga sull'1-1. La fortuna poi non aiuta i bianconeri per il nuovo infortunio di Dybala. Troppo poco comunque per la rincorsa alla quarta posizione".