Ufficiale Monza, Bocchetti è il nuovo allenatore. Galliani ritrova l'ex difensore dai tempi del Milan

"AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027". Arriva dunque l'ufficialità della firma dell'ex difensore come nuovo tecnico del club brianzolo. Bocchetti prende il posto di Alessandro Nesta, trovando un Monza attualmente ultimo in classifica con 10 punti raccolti in 17 partite di campionato (l'ultimo successo risale al 21 ottobre): 11 punti in meno rispetto a un anno fa, troppo poco per non provare un cambio di rotta sulla panchina del club. Curiosità: l'ex difensore conosce già Adriano Galliani dai tempi del Milan: ha infatti indossato la maglia rossonera nel 2015, quando arrivò in prestito dallo Spartak Mosca per sei mesi.

AC Monza comunica che Salvatore Bocchetti è il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto fino al 30 giugno 2027. pic.twitter.com/rs1x5JtVzw — AC Monza (@ACMonza) December 23, 2024

Il nome scelto come successore di Alessandro Nesta, dunque, è quello di Salvatore Bocchetti. L'ex difensore di Genoa, Pescara e Milan, classe '86, ha un'esperienza in Serie A risalente al 2022/2023. A ottobre di quella stagione, dopo l'esonero di Cioffi, Bocchetti è stato infatti promosso allenatore della prima squadra del Verona, che in quel momento si trovava al terzultimo posto (in quanto sprovvisto dell'abilitazione UEFA Pro necessaria ad allenare in Serie A, la deroga viene concessa per un solo mese). Nonostante la sconfitta all'esordio contro il Milan, il 20 ottobre rinnova il proprio contratto con i gialloblu fino al 2027. Seguiranno altre 5 sconfitte consecutive e, scaduta nel frattempo la deroga concessagli, dal 4 dicembre il Verona sceglie Marco Zaffaroni come capo allenatore, affiancato dallo stesso Bocchetti alla guida della squadra. I due termineranno la stagione regolare al terzultimo posto, a pari punti con lo Spezia, ma il Verona manterrà la categoria vincendo la partita di spareggio con il risultato di 3-1.

Il comunicato dell'esonero di Nesta: "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro".