Ufficiale Picerno, è addio dopo un anno con Papini. Il difensore ha firmato la risoluzione

vedi letture

Dopo appena una stagione in cui ha collezionato solamente 12 presenze fra campionato e Coppa Italia Serie C per il difensore Papini c’è l’addio all’AZ Picerno. Lo comunica la stessa società con una nota ufficiale che riportiamo di seguito:

"L’AZ Picerno comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Federico Papini.

Il Club desidera ringraziare Papini per la professionalità, l’impegno e la serietà dimostrati durante il suo percorso in rossoblù, augurandogli le migliori fortune umane e professionali per il prosieguo della sua carriera.

In bocca al lupo, Federico".