Ufficiale Monza, nuovo contratto per il portiere di riserva Mazza. Accordo di altri tre anni

Nuovo contratto per Andrea Mazza (20 anni), portiere che si è legato con il Monza firmando un rinnovo.

Questo è quanto si apprende da un comunicato del club biancorosso della Brianza: "AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Andrea Mazza al 30 giugno 2027. Un nuovo importante traguardo nel percorso di crescita del portiere classe 2004, che era arrivato al Monza nell’estate 2018. Dopo aver collezionato 68 presenze con la Primavera, contribuendo in maniera determinante alla Promozione in Primavera 1, dall’estate 2024 è diventato il terzo portiere della Prima Squadra".