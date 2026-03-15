Moreo non sbaglia dagli undici metri e porta subito in vantaggio il Pisa con il Cagliari
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Si sblocca la gara alla Cetilar Arena con il sesto gol in campionato di Stefano Moreo - il primo tra le mura amiche - segnato direttamente da calcio di rigore, che porta il Pisa sul 1-0 contro il Cagliari dopo meno di 10 minuti dopo un fallo di Sulemana ai danni di Calabresi.
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