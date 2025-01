TMW Motta e Conceicao verso il 4-2-3-1: Juventus-Milan, le ultime di formazione da Riyadh

Le ultime sulla Juventus - Come spesso gli capita, Thiago Motta ha dosato col contagocce le indicazioni sulle possibili scelte per domani in conferenza stampa. In porta dovrebbe esservi Di Gregorio, con Vlahovic riferimento centrale in attacco. Locatelli è sicuro di partire da titolare: la soluzione principale è a centrocampo con Thuram, ma non è escluso che il capitano possa essere arretrato al fianco di Kalulu in una difesa ridotta all'osso. A quel punto Koopmeiners scalerebbe a sua volta in mediana per fare posto a Nico Gonzalez. Terza via: fuori Thuram, che in questo è però tra i più in forma. Weah è recuperato e dovrebbe partire dalla panchina, ma tenta l'allenatore: potrebbe rilevare Conceicao sulla destra o anche uno fra Savona e Cambiaso con Kalulu a quel punto terzino.

La probabile formazione della Juventus

(4-2-3-1); Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.

Le ultime sul Milan - Rafael Leao è out e guarderà i compagni dalla tribuna, mentre Christian Pulisic è recuperato e partirà da titolare. Sergio Conceicao sembra intenzionato a scartare l'opzione col doppio centravanti, lasciando in panchina Abraham. L'ipotesi più quotata al momento è un centrocampo a due: Bennacer favorito su Musah e Loftus-Cheek per affiancare Fofana. A quel punto Reijnders agirebbe da trequartista fra Pulisic e Jimenez alle spalle di Morata. Gabbia e Thiaw coppia centrale: ancora fuori Tomori, obiettivo di mercato proprio della Juventus.

La probabile formazione del Milan

(4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Theo; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata.