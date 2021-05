"Mourinho? Il peggio" l'audio di Di Canio solleva polemiche. L'ex Lazio: "Non devo scusarmi"

Un audio Whatsapp di Paolo Di Canio è diventato di dominio pubblico. Il noto opinionista Sky nonché ex calciatore della Lazio, ha bocciato senza appello la scelta della Roma di affidare la conduzione tecnica per la prossima stagione a José Mourinho: "Avete preso il peggio che che c'è in questo momento. Poverino, è finito". Tra gli altri passaggi della conversazione: "Io capisco che a Roma c'era bisogno di un nome, ma è come quando prendete un giocatore che è finito. È andato a cercare il prima possibile di prendersi una panchina perché lui lo sapeva, terzo esonero in quattro anni, cacciato da tutte le parti per incompatibilità e per carattere.

LA REPLICA - Intervistato dal Corriere dello Sport, Di Canio ha voluto chiarire: "Prima cosa, non devo chiedere scusa a nessuno. Premetto che nelle conversazioni private faccio come mi pare. Nessuno si può indignare, neanche i benpensanti che si stanno scatenando adesso, immagino cosa dicano privatamente nelle loro conversazioni. E non accetto insegnamenti. Seconda cosa: quell’audio circolato ovunque fa parte di altri 6-7 messaggi in cui dico altre cose molto positive di Mourinho e che non vanno in contraddizione con quanto si sente nel file. Ci sono i vocali, non li divulgo perché privati. La vigliaccheria è che hanno fatto girare solo quello".