Muriel nel mirino dell'Inter, Sacchi: "Ha un talento immenso, ma anche un difetto"

L'Inter ha messo nel mirino Luis Muriel per la prossima stagione. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi dà il suo parere sul possibile colpo estivo: "Muriel ha un talento immenso, la tecnica ce l'ha nel sangue. Tuttavia non è molto mobile. Spesso lo vedo fermo in campo. Nel calcio moderno non ci si possono permettere attimi di sosta, quando si ha la palla e quando la palla ce l’hanno gli avversari".

"Con Gasperini è cresciuto tantissimo. Ha bisogno di un bravo allenatore e Conte è certamente adatto. Non credo che possa soffrire le pressioni dell’ambiente, però non so come si possa trovare se non sempre gioca".