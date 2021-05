Muriqi, il derby per riscattarsi: Mister 18 milioni titolare in Roma-Lazio causa emergenza

Non è stata una stagione da ricordare per Vedat Muriqi. Acquistato la scorsa estate dal Fenerbahce per ben 18 milioni di euro (più bonus, evidentemente non maturati), il centravanti turco ha deluso, collezionando 24 presenze e mettendo a segno appena un gol al suo primo campionato di Serie A. Alte erano le aspettative, ma ben presto il numero 94 è diventato solo la quarta scelta per Simone Inzaghi, dopo Immobile, Correa e Caicedo.

L'emergenza che lo rilancia. Eppure una chance importante arriva sempre. Come oggi, in una delle gare più importanti dell'anno. A causa dell'emergenza in attacco che ha colpito la Lazio per gli acciacchi di Caicedo e Correa, Muriqi partirà dal primo minuto nel derby della Capitale contro la Roma. Una partita che può valere poco per la classifica, visto che la Champions è un obiettivo complicatissimo dal punto di vista matematico, ma che per il classe '94 può essere l'occasione del rilancio. Anche in vista del mercato e della prossima stagione.