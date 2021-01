Musacchio in uscita dal Milan? Intanto il difensore può giocare dal 1' domani contro il Torino

Secondo quanto riferito da Sky Sport, potrebbero esserci delle possibili varianti di formazione per Milan-Torino di Coppa Italia in programma domani sera. Potrebbe giocare Mateo Musacchio, col conseguente spostamento di Kalulu a destra e Dalot a sinistra. Theo Hernandez resterebbe di conseguenza in panchina. Inoltre a centrocampo, insieme a Tonali, potrebbe esserci Calabria e non Kessie.