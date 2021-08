Napoli, ag.Insigne: "Sarà molto difficile per Lorenzo trasferirsi allo Zenit"

vedi letture

"Sarà molto difficile per Lorenzo trasferirsi allo Zenit", così Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, al portale russo Metaratings.ru in merito ai rumors sul possibile interesse dello Zenit per il capitano del Napoli.