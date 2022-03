Napoli, ag. Ruiz: "Ha appeal in tutta Europa e il mercato incombe. Il club affronterà la situazione"

Ospite di Radio Punto Nuovo, l’ex calciatore e dirigente Marco Branca, ora agente, ha parlato così di Fabian Ruiz, seguito proprio dalla sua agenzia, la YouFirst: "Lui è un calciatore bravo, non c’è molto altro da dire. A me quelli bravi sono sempre piaciuti, mi piace il gesto estetico oltre la concretezza. Ha appeal in tutta Europa. Sono situazioni che il club – che chiaramente ha le sue idee – affronterà nel momento opportuno. C’è tempo per fare tutto. Il mercato incombe e ovviamente i bilanci vanno tenuti d’occhio ma alla fine saranno gli uomini a prendere decisioni. Però è abbastanza presto per parlarne".