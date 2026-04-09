Napoli al riposo, da oggi si lavora per il Parma. Con un Hojlund già recuperato
Dopo una giornata di pausa, il Napoli torna a lavorare a Castel Volturno per preparare la sfida di domenica contro il Parma. Il gruppo si ritrova oggi al centro sportivo dopo un mercoledì di relax, con diversi azzurri – tra cui Di Lorenzo, Spinazzola e Politano – che hanno approfittato del clima quasi estivo per una giornata in spiaggia.
Nel frattempo, Antonio Conte ha scelto un programma diverso, visitando il Parco Archeologico di Ercolano insieme all’associazione Le Capere, protagoniste del racconto della giornata ai microfoni di Radio Tuttonapoli.
L’attenzione ora si sposta sul campo e sulle condizioni di Rasmus Hojlund, assente contro il Milan per un virus influenzale. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante "è in ripresa e proverà a recuperare in tempo per la trasferta di Parma", con buone possibilità di rientrare dal primo minuto. Nel match contro il Milan era stato Giovane ad adattarsi nel ruolo di centravanti, offrendo una prova generosa. Domenica al Tardini, però, Conte potrebbe ritrovare il suo riferimento offensivo, con Giovane pronto a subentrare a gara in corso.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.