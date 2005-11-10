Napoli, De Laurentiis: "KDB e Lukaku? Se devono andare andranno, che problema c'è"

Nel corso della conferenza stampa di oggi, Aurelio De Laurentiis ha parlato delle recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, prossimi ai Mondiali con la maglia del Belgio:"Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l'allenatore nuovo. Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo".

De Bruyne, nei giorni scorsi, aveva attaccato duramente Antonio Conte: “Se sono felice che sia andato via? Per me sì, non doveva restare. Se io rimango? Ho ancora un anno di contratto, ma voglio avere un colloquio. L’anno scorso sono state dette certe cose, tipo ‘Giocheremo in un certo modo, faremo questo e quello’, ma poi poco di tutto questo si è concretizzato, e questo chiaramente dispiace. Credo sia importante avere un confronto sul modo di giocare, quest’anno ho capito che il modo di giocare per me conta molto”. Parole che non sono piaciute molto alla società.

Lukaku, invece, è sempre stato ben più diplomatico: “Il mio amore per il Napoli è intatto, loro hanno capito perché ho agito così. Ho un anno di contratto e non sono un tipo che chiede di andarsene”.

La conferenza stampa di De Laurentiis