La Reggiana riparte da Bernardi: è lui il nuovo Ds granata. Ha firmato un contratto annuale
Di ieri la notizia della risoluzione con il Carpi, oggi trova invece l'ufficialità del suo approdo alla Reggiana: Marco Bernardi è infatti il nuovo Direttore Sportivo del club granata, che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C. Con gli emiliani, il dirigente ha firmato un contratto annuale, valevole quindi fino al 30 giugno 2027.
Di seguito, la nota:
"AC Reggiana è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario di Marco Bernardi, a cui è affidato il ruolo di Direttore Sportivo.
Classe ‘86, nato a Reggio Emilia, inizia il suo percorso da dirigente proprio nelle serie minori del nostro territorio approdando per la prima volta in granata nel gennaio 2014 con la direzione sportiva del Settore Giovanile. A Correggio conquista la promozione dall’Eccellenza alla Serie D, nella stagione 2018/19, prima del passaggio al Fiorenzuola. Con i piacentini, al suo primo anno, arriva la vittoria del girone D di Serie D e nelle tre stagioni seguenti mantiene il club nei professionisti. Dalla stagione 2024/25 contribuisce alla crescita e al consolidamento del Carpi in Serie C, con due salvezze nel competitivo girone B.
Bernardi ha sottoscritto con la Reggiana un contratto fino al prossimo 30 giugno 2027. La Società porge un caloroso bentornato in città e i migliori auguri di buon lavoro".