Napoli, Alisson guarda avanti con ambizione: "Tutto è possibile, siamo sulla strada giusta"

Il Napoli continua a vincere anche senza brillare e porta a casa altri tre punti pesantissimi nella corsa alle prime posizioni. Il successo per 1-0 sul campo del Cagliari, deciso dal gol lampo di Scott McTominay dopo poco più di un minuto, ha regalato alla squadra di Antonio Conte la quarta vittoria consecutiva e il momentaneo sorpasso sul Milan al secondo posto, con la distanza dall’Inter ridotta a sei lunghezze in attesa dell’impegno dei nerazzurri.

Una gara sofferta, gestita con attenzione soprattutto nella ripresa, nella quale hanno dato il loro contributo anche gli uomini entrati dalla panchina. Tra questi Alisson Santos, utilizzato nel secondo tempo per dare freschezza sulla corsia e aumentare la pressione nel finale.

All’indomani della partita, l’esterno brasiliano ha affidato ai social il suo commento, mostrando entusiasmo per il momento della squadra: “Tutto è possibile… e noi siamo sulla strada giusta! +3”, ha scritto l’ex Sporting, accompagnando il messaggio con il riferimento alla vittoria conquistata in Sardegna.