Alisson Santos oro del Napoli: il brasiliano brilla al Maradona, il riscatto allo Sporting è scontato

Ogni volta che il Napoli gioca al Maradona, Alisson Santos riesce a prendersi la scena. Le sue quattro reti stagionali sono arrivate tutte davanti al pubblico azzurro: prima contro la Roma, poi con Torino, Cremonese e infine Bologna. Numeri che raccontano la crescita di un giocatore diventato in poco tempo uno dei simboli degli azzurri, sia per il presente che soprattutto per il futuro.

Come scritto dal Corriere dello Sport, il club ha investito molto su di lui, ma la sensazione è che l’operazione si stia già rivelando vincente. Dopo il prestito oneroso dallo Sporting Lisbona, il riscatto appare ormai inevitabile, perché Alisson ha conquistato tutti grazie alla sua capacità di cambiare ritmo alle partite. Rapidità, dribbling e fantasia sono le sue qualità migliori, ma ciò che sorprende di più è la concretezza con cui riesce a incidere.

Anche contro il Bologna è stato decisivo: ha sfruttato al meglio l’assist di Hojlund e con il suo destro rasoterra ha firmato il momentaneo pareggio. Conte continua a proteggerlo dai paragoni con Kvaratskhelia, preferendo lasciarlo crescere senza pressioni eccessive, ma il pubblico ha già trovato un nuovo idolo. Il suo impatto sulla Serie A è stato sorprendente, soprattutto considerando che in Portogallo non era mai stato un titolare fisso. Oggi invece è diventato indispensabile per il Napoli.